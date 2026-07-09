Taking place August 5-15, the Locarno Film Festival has now unveiled its lineup for their 2026 edition. Featuring 233 films from 69 countries, including 103 world premieres, the 79th iteration includes Hong Sangsoo’s Nowhere to Lay My Eyes, Cristóbal León and Joaquín Cociña’s Donkey Princess, Beatrice Gibson’s At Night, Ana Vaz’s Fireflower, Denis Côté’s Nobody’s Violence, and more.
Giona A. Nazzaro, Artistic Director, said, “An adventurous selection, full of surprises, which tackles the challenges of the present without ever sacrificing the pleasures of storytelling and entertainment. Ours is a selection of films deliberately set against the complexities of the present day, which explores and reflects on the transformations currently taking place within cinema and in the wider audiovisual sector. Cinema, then – in all its forms and possibilities. A cinema that curiously explores genres and styles in search of that spark of the future we all need.”
Explore the lineup below and here.
Piazza Grande
Eligible for the Prix du Public UBS
- August 5
- LES YEUX VERTS (THE GREEN EYES) by Fanny Liatard and Jérémy Trouilh (France, Belgium, Sweden – 2026)
- Cast: Douae Butarbuch M’Zaouki, Sayyid El Alami, Anamaria Vartolomei, Arcadi Radeff, Omar Al Jbaai
- Status: World premiere
- LES YEUX VERTS (THE GREEN EYES) by Fanny Liatard and Jérémy Trouilh (France, Belgium, Sweden – 2026)
- August 6
- ARMONY by Dario Albertini (Italy – 2026)
- Cast: Valerio Mastandrea, Asia Argento, Clara Tramontano, Pamela Schettino, Ornella Muti
- Status: World premiere
- ARMONY by Dario Albertini (Italy – 2026)
- August 6 – Second Screening
- WILD AT HEART by David Lynch (USA – 1990)
- Cast: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Isabella Rossellini, J.E. Freeman
- WILD AT HEART by David Lynch (USA – 1990)
- August 7
- ICH IST EIN ANDERER (I IS ANOTHER) by Felix Randau (Germany, Austria – 2026)
- Cast: Claes Bang, Valerie Pachner, Susanne Wuest, Timocin Ziegler, Martin Müller
- Status: World premiere
- ICH IST EIN ANDERER (I IS ANOTHER) by Felix Randau (Germany, Austria – 2026)
- August 7 – Second Screening
- DANCES WITH WOLVES by Kevin Costner (USA, United Kingdom – 1990)
- Cast: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant
- DANCES WITH WOLVES by Kevin Costner (USA, United Kingdom – 1990)
- August 8
- THE INVITE by Olivia Wilde (USA – 2026)
- Cast: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton
- Status: Swiss premiere
- THE INVITE by Olivia Wilde (USA – 2026)
- August 8 – Second Screening
- TAXI DRIVER by Martin Scorsese (USA – 1976)
- Cast: Robert De Niro, Jodie Foster, Albert Brooks, Cybill Shepherd, Harvey Keitel
- TAXI DRIVER by Martin Scorsese (USA – 1976)
- August 9
- PAPER TIGER by James Gray (USA – 2026)
- Cast: Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller
- Status: Swiss premiere
- PAPER TIGER by James Gray (USA – 2026)
- August 10
- FRANK & LOUIS by Petra Volpe (Switzerland, United Kingdom – 2026)
- Cast: Kingsley Ben-Adir, Rob Morgan, René Pérez Joglar, Rosalind Eleazar, Indira Varma
- Status: European premiere
- FRANK & LOUIS by Petra Volpe (Switzerland, United Kingdom – 2026)
- August 11
- CONGO BOY by Rafiki Fariala (Central African Republic, France, Democratic Republic of Congo, Italy – 2026)
- Cast: Bradley Fiomona Dembeasset, Christy Djomanda Louba, Pétruche Mbomba, Rosiana Kotozia, Gloria Ambacko, Dieufera Sana, Carlos Suffisant Djihoro, David Ningando, Hubert Ngbolo, Zara Lucie Dobo, Bossoro-Kiabale, Berthe Ngbolo, Miguel Mbiguimale, Blessing Diaba, Ludmila Fada, Eudes Gadzo “Veyzo”, Archippe Marvine, Japhet Koundjia “KMJ”
- Status: Swiss premiere
- CONGO BOY by Rafiki Fariala (Central African Republic, France, Democratic Republic of Congo, Italy – 2026)
- August 12
- DOWN THE ARM OF GOD by Peter Brunner (France, USA – 2026)
- Cast: Caleb Landry Jones, India Marie Cross, Nick Stahl, Mena Suvari, John P.W. Jones
- Status: World premiere
- DOWN THE ARM OF GOD by Peter Brunner (France, USA – 2026)
- August 13
- IL CILENO (THE CHILEAN) by Sergio Castro-San Martín (Italy, Chile, Switzerland – 2026)
- Cast: Camilo Arancibia, Sara Serraiocco, Andrew Bargsted, Gaetano Bruno, Lorenzo Richelmy
- Status: World premiere
- IL CILENO (THE CHILEAN) by Sergio Castro-San Martín (Italy, Chile, Switzerland – 2026)
- August 14
- DEMAIN JE TOMBE AMOUREUX (LOVE LESSONS) by Martin Provost (France, Belgium – 2026)
- Cast: Fabrice Luchini, Emmanuelle Devos, Chiara Mastroianni, Carole Bouquet
- Status: World premiere
- DEMAIN JE TOMBE AMOUREUX (LOVE LESSONS) by Martin Provost (France, Belgium – 2026)
- August 15
- NI VUE, NI CONNUE (ALL ABOUT CORINNE) by Marc Fitoussi (France, Belgium – 2026)
- Cast: Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, Anne Marivin, Emmanuelle Bercot, Ana Girardot, Diane Kruger
- Status: World premiere
- NI VUE, NI CONNUE (ALL ABOUT CORINNE) by Marc Fitoussi (France, Belgium – 2026)
Concorso Internazionale
- A MARGEM DO RIO (THE RIVERBANK) by Matheus Farias, Enock Carvalho (Brazil, Germany – 2026)
- Cast: Caique Copque, Ítalo Martins, Artia Lauandah, Renna Costa, Robério Diógenes, Ísis Broken
- Status: World premiere
- ALBERI ERRANTI (WANDERING TREES) by Salvatore Mereu (Italy – 2026)
- Cast: Romeo Perrone, Giulia Maenza, Lorenzo Richelmy, Lupo Barbiero, Edoardo Raiola
- Status: World premiere
- BRAVE NEW LOVE by Maria Bäck (Denmark, Sweden, Greece – 2026)
- Cast: Kathrine Thorborg Johansen, Anders Danielsen Lie, Simon Sears, Noemi Carbone Mannov, Angeliki Papoulia
- Status: World premiere
- D’ICI LÀ by Sarah Leonor (France – 2026)
- Cast: Frank Beauvais, Dinara Droukarova, Louiza Aura, Dimitri Doré, Laetitia Dosch, Jean-Louis Scheidecker, Fatou Dicko, Adrien Michaux, David Faivre
- Status: World premiere
- I RARELY WAKE UP DREAMING by Isabelle Stever (Germany, Ukraine – 2026)
- Cast: Tania Myronyshena, Markus Bright, Iryna Mak, Viktor Zhdanov, Maiia Sobolevska, Maria Myronyshena, Oleksandr Rudynskyi
- Status: World premiere
- KETTICÈ by Giovanni Tortorici (Italy – 2026)
- Cast: Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa, Monica Bellucci
- Status: World premiere
- LEJOS DE LOS ÁRBOLES (FAR FROM THE TREES) by Meritxell Colell Aparicio (Spain, Peru, Italy – 2026)
- Cast: Angélica Castelló, Jose Luis López Cama, Teresita Sánchez, Caterina Ramirez Guallar
- Status: World premiere
- MANHUNT by Wayne Wapeemukwa (Canada – 2026)
- Cast: Harris Lowe, Landon Tunold, Bianca Foscht, Dilara Foscht
- Status: World premiere
- NU E LOCUL TAU AICI (YOU DON’T BELONG HERE) by Florin Șerban (Romania – 2026)
- Cast: Adrian Văncică, Teodor Butănescu, Cristina Richter, Alex Conovaru, Izdrailă Janir
- Status: World premiere
- NUN DUL DEGA EOMNE (NOWHERE TO LAY MY EYES) by Hong Sangsoo (South Korea – 2026)
- Cast: Kim Minhee, Choi Myeonggil, Kwon Haehyo, Shin Seokho, Park Miso
- Status: World premiere
- O JACARÉ by Basil Da Cunha (Switzerland, Portugal – 2026)
- Cast: Alexandra Sena, Alexandre Fonseca, Paulo César Lima Fonseca, Nelson Carvalho, Pedro Diniz, Heidir Correia, Carlos Fonseca, Pedro Ferreira, Frederico Lopes, Verónica Lii, Maria Santos, Susana Costa, Ivo Bernardo, Carloto Cotta, Filipe Vargas
- Status: World premiere
- OBJET A by Ann Oren (Germany, Luxembourg, Greece – 2026)
- Cast: Aenne Schwarz, Louis Hofmann, Simone Bucio, Georg Friedrich, Sofia Kokkali
- Status: World premiere
- PRINCESA BURRO (DONKEY PRINCESS) by Cristóbal León, Joaquín Cociña (Chile, France, Uruguay, Netherlands, Germany – 2026)
- Cast: Antonia Giesen, Andrew Bargsted, Francisco Melo
- Status: World premiere
- REHMAT by Gurvinder Singh (India, France – 2026)
- Cast: Naseeruddin Shah, Suvinder Vicky, Diya Kamboj, Mita Vasisht, Harwinder Aujla, Jaswant Zafar, Navjot Randhawa, Anita Meet, Inder Bajwa, Sahej Aziz, Jasmanpreet Singh, Kavnoor Kaur
- Status: World premiere
- THE HOUSE ON THE MOON by Nelson Yeo (Singapore, Taiwan, Germany, Indonesia – 2026)
- Cast: Shi-An Lim, Akira Huang, Harry Chang, Dominick Rustam, Lee Kang-sheng
- Status: World premiere
- THÍNH GIÁC (HEARING) by Lê Bảo (Vietnam, Singapore, Norway, France, Indonesia, Saudi Arabia, Cambodia, Thailand, Taiwan – 2026)
- Cast: Nguyễn Quốc Tuấn, Ngọc Tản, Vân Hà, Chí Linh, Khánh Huyền
- Status: World premiere
- VIOLENCE DU CORPS DE L’AUTRE (NOBODY’S VIOLENCE) by Denis Côté (Canada – 2026)
- Cast: Larissa Corriveau, Philippe Rebbot, Xavier Bergeron, Gabrielle Lazure, Pierrette Robitaille
- Status: World premiere
Concorso Cineasti del Presente
- AT NIGHT by Beatrice Gibson (United Kingdom, France – 2026) – World premiere
- DEMONY (DEMONS) by Natalka Vorozhbyt (Ukraine, Poland – 2026) – World premiere
- DESTROY ALL GIRLS by Erin Vassilopoulos (USA – 2026) – World premiere
- EGO REACH WE ALL (OUR TIME WILL COME) by Amartei Armar (Ghana, France – 2026) – World premiere
- HANABI (FIRE FLOWER) by Ana Vaz (France, Brazil – 2026) – World premiere
- LA ILUSIÓN DE UN VERANO SIN FIN (THE ILLUSION OF AN EVERLASTING SUMMER) by Alessandra Sanguinetti (Argentina, USA – 2026) – World premiere
- L’ESTIVE (SUMMER MEADOW) by Naël Khleifi (Belgium, France – 2026) – World premiere
- LOS DÍAS LIBRES (THE DAYS OFF) by Lucila Mariani (Argentina, Brazil, Mexico, France – 2026) – World premiere
- MAGIC ATLAS by SUN Xun (Singapore – 2026) – World premiere
- MORGEN VOR LANGER ZEIT (TOMORROW A LONG TIME AGO) by Luise Donschen (Germany – 2026) – World premiere
- REVOLUTIONARIES NEVER DIE by Mohanad Yaqubi (Palestine, Belgium, Qatar – 2026) – World premiere
- SEPTEMBER AFTERNOON by Nicolaas Schmidt (Germany – 2026) – World premiere
- SMALL TALK by Mateo Ybarra (Switzerland – 2026) – World premiere
- TEAR GAS by Uta Beria (Georgia, France, Germany – 2026) – World premiere
- TODOS MIS VIAJES SON VIAJES DE REGRESO (IN ALL MY JOURNEYS I AM RETURNING) by Manuel Ponce de León (Colombia – 2026) – World premiere
Pardi di Domani
Concorso Corti d’Autore
- ÃSHEGHETAM by Filmsaaz (France, Switzerland, Iran – 2026) – World premiere
- ELEGY FOR THE FORGOTTEN, ON AN ENDLESS WAR by Bani Khoshnoudi (Iran, France – 2026) – World premiere
- ET SI THUY N’EXISTAIT PAS (AND IF THUY DIDN’T EXIST) by Carlo Francisco Manatad (Philippines, France, Indonesia – 2026) – World premiere
- PRIVATE PROPERTY by Deepak Rauniyar (USA, Nepal, France – 2026) – World premiere
- QUELQUE PART DANS UN PAYS LIBRE (SOMEWHERE IN A FREE COUNTRY) by Antonin Peretjatko (France – 2026) – World premiere
- SHI HOU (ALREADY HAPPENED) by Hao Zhou (USA, China – 2026) – World premiere
- THE BLESSING by Caroline Poggi, Jonathan Vinel (France, Switzerland – 2026) – World premiere
- THE BOVINE COMEDY by Ratchapoom Boonbunchachoke (France – 2026) – World premiere
- THE GOD THAT DESTROYS by Jyoti Mistry (Austria, Sweden – 2026) – World premiere
- THE WIND, ONE BRILLIANT DAY by Ben Rivers (China, United Kingdom – 2026) – World premiere
Concorso Internazionale
- ANOTHER DAY IN THE METAL BOX by Gleb Feldman (Ukraine – 2026) – World premiere
- AS A CURE by Dorothea Sing Zhang (China, United Kingdom – 2026) – World premiere
- AURORA BOREALIS by Valeriya Kim (Hungary, Belgium, Portugal, Kazakhstan – 2026) – World premiere
- DANS LES RÊVES QUAND ON DORT PAS LA NUIT (IN DREAMS WHEN YOU CAN’T SLEEP AT NIGHT) by Rachel Gutgarts (France – 2026) – World premiere
- DRIFT by Jérémie Danon, Kiddy Smile (France – 2026) – World premiere
- HERSHEWE FAZANAWERD (FORGOTTEN SPACEMAN) by Elham Ehsas (Afghanistan, United Kingdom – 2026) – World premiere
- IN THE SILENCE AFTER by Sebastian Delascasas (Qatar, USA, Colombia – 2026) – World premiere
- KHUFU by Mahmoud Assi (Egypt, France, Sweden, Canada – 2026) – World premiere
- LAS DAMAS by Camille Zéhenne (France – 2026) – World premiere
- LOS ANDARES (THE WANDERERS) by Isa Luengo, Sofia Esteve (Spain – 2026) – World premiere
- MELK by Filip Anthonissen (Belgium – 2026) – World premiere
- MUTRION by Marco Cavazzin (Italy – 2026) – World premiere
- NADUPA by Daniel Samwel (Tanzania – 2026) – World premiere
- NO TENGO BOCA, AUN ASÍ DEBO GRITAR (I HAVE NO MOUTH, YET I MUST SCREAM) by Diego Andrés Murillo, Eduardo Andrés Díaz (Venezuela, USA – 2026) – World premiere
- OBSCURA by Timoteus Anggawan Kusno (Indonesia, Netherlands – 2026) – World premiere
- PILUK by Elisapie Isaac, Marc Séguin (Canada – 2026) – World premiere
- PREMIER FEU (FIRST FIRE) by Blanca Camell Galí (France, Spain – 2026) – World premiere
- THE ARCHITECT WHO BUILT HIS OWN COLLAPSE by Chun Tien Chen (Taiwan – 2026) – World premiere
- TOGETHER by NEOZOON (Germany – 2026) – World premiere
- YEK ROOZ-E SHIRIN (A SWEET DAY) by Omid Abdollahi (Iran – 2026) – World premiere
Concorso Nazionale
- ALLES GUTE (TAKE CARE) by Patricia Strübin (Switzerland – 2026) – World premiere
- GHERKING by Claudius Gentinetta (Switzerland – 2026) – World premiere
- LÄÄNE/VOSTOK (WEST/EAST) by Elia Canevascini (Switzerland – 2026) – World premiere
- MAIDS OF PETROLEUM by Hans Baumann (USA – 2026) – World premiere
- RESPIRER UNE FOIS SUR TROIS by Charlyne Genoud (Switzerland – 2026) – World premiere
- SINGULARITY by Marjolaine Perreten (Switzerland – 2026) – World premiere
- STREET OF RESISTANCE by Jan Ciallella (Switzerland – 2026) – World premiere
- THE FIRST FLOWER by Astrit Ismaili (Kosovo, Switzerland, Netherlands – 2026) – World premiere
- TYPHOON MAMBO by Domenico Singha Pedroli (Switzerland, France, Thailand – 2026) – World premiere
- ZRUGG by Lars Mulle (Switzerland – 2026) – World premiere
Locarno Kids Screenings
- DERBORENCE LE TEMPS DES ANIMAUX (DERBORENCE THE AGE OF ANIMALS) by Vincent Chabloz (Switzerland – 2026) – World premiere
- IF LUCK WILL COME by Camille Bildsøe (Denmark, Iceland, Norway – 2026) – International premiere
- L’ESTATE CHE FINÌ DUE VOLTE (THE SUMMER THAT ENDED TWICE) by Matteo Incollu (Italy – 2026) – World premiere
- LOS NUEVOS (THE NEWCOMERS) by Rodrigo Plá (Mexico, Spain – 2026) – World premiere
- MU-KI-RA by Estefanía Piñeres Duque (Colombia, Spain – 2026) – International premiere
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI (CHILDREN OF LIBERTY) by Rémy Schaepman, Léahn Vivier-Chapas (France, Luxembourg – 2026) – International premiere
- PARADEISA by Marleen Valien (Germany – 2026) – World premiere
- CERCATORI D’ANGELI (ANGEL SEEKERS) by Leopoldo Pescatore (Italy, Switzerland – 2026) – World premiere
Special Event
- CARMEN, L’OISEAU REBELLE (VIVA CARMEN) by Sébastien Laudenbach (France – 2026) – Swiss premiere
Closing Event
(No separate films provided under this category headline)
Fuori Concorso
- AH QUE LE BONHEUR EST PROCHE ! (HAPPINESS IS SO CLOSE!) by François-Christophe Marzal (Switzerland – 2026) – World premiere
- ATCHA ATCHA by Mamadou Dia (Senegal, France – 2026) – World premiere
- BAKMA by Abdelhamid Bouchnak (Tunisia – 2026) – World premiere
- BLOODY TENNIS by Nikias Chryssos (Germany – 2026) – World premiere
- BRUTON by Vincent Grashaw (USA – 2026) – World premiere
- DER ENGELMACHER (THE ANGEL MAKER) by Marina Klauser (Switzerland – 2026) [Series] – World premiere
- GUERRILHA NO ASFALTO (ASPHALT GUERRILLA) by Edgar Pêra (Portugal – 2026) – World premiere
- MARCO BELLOCCHIO: LA PORTA DELLA REALTÀ by Fabio Lovino (Italy – 2026) – World premiere
- ROMA ELASTICA by Bertrand Mandico (France, Italy – 2026) – International premiere
- SEIZE MOMENTS DE MA VIE (SIXTEEN MOMENTS OF MY LIFE) by Albert Serra (France, Spain – 2026) – World premiere
- SUNDOWN by Rebekah McKendry (Canada – 2026) – World premiere
- ÜBERGANG (TRANSITION) by Peter Badel, Chris Wright (Germany – 2026) – World premiere
Short Film
- TOMBE DES RÊVES (TOMB OF DREAMS) by F.J. Ossang (France – 2026) – World premiere
Histoire(s) du Cinéma
Opening Cine-Concert
- THE GENERAL by Buster Keaton, Clyde Bruckman (USA – 1926)
Leopard Club Award to Virginie Efira
- SOUDAIN (ALL OF A SUDDEN) by HAMAGUCHI Ryūsuke (France, Japan, Germany, Belgium – 2026) – Swiss premiere
Raimondo Rezzonico Award to Sigurjón “Joni” Sighvatsson
- ZIDANE, UN PORTRAIT DU 21ÈME SIÈCLE (ZIDANE, A 21ST CENTURY PORTRAIT) by Douglas Gordon, Philippe Parreno (France, Iceland – 2006)
Pardo d’Onore, presented by Manor, to Darren Aronofsky
- MOTHER! by Darren Aronofsky (USA – 2017)
- THE FOUNTAIN by Darren Aronofsky (USA – 2006)
Vision Award, presented by Ticinomoda, to Rick Baker
- AN AMERICAN WEREWOLF IN LONDON by John Landis (United Kingdom, USA – 1981)
- THE NUTTY PROFESSOR by Tom Shadyac (USA – 1996)
Excellence Award to Isabella Rossellini
THE (MANY) CINEMATIC WORLDS OF ISABELLA ROSSELLINI A selection of short films curated by Isabella Rossellini:
- GREEN PORNO: FLY, SNAIL, WORM, ANCHOVY, SHRIMP, SQUID by Isabella Rossellini (USA – 2008-2009)
- MY DAD IS 100 YEARS OLD by Guy Maddin (Canada – 2005)
- SEDUCE ME: DUCK, SALMON, DEER, DOLPHIN, NOAH’S ARK by Isabella Rossellini (USA – 2010)
- DARWIN, WHAT? & DARWIN, WHAT? WHAT? by Isabella Rossellini and Paul David Magid (Greece – 2020)
- MAMMAS: INTRODUCTION, SPIDER, HAMSTER, PIPING PLOVER, TOAD by Isabella Rossellini (Germany, France, USA – 2013)
- CLIPS FROM ANIMALS DISTRACT ME by Isabella Rossellini (USA – 2011)
Life Achievement Award to Asia Argento
- LA MUERTE NO TIENE DUEÑO (DEATH HAS NO MASTER) by Jorge Thielen Armand (Venezuela, Canada, Italy, Luxembourg – 2026) – Swiss premiere
Homage to Roger Corman
- FRANKENSTEIN UNBOUND by Roger Corman (USA – 1990)
Homage to Isao Takahata
- GRAVE OF THE FIREFLIES by Isao Takahata (Japan – 1988)
Locarno Heritage
- KADDU BEYKAT (LETTER FROM MY VILLAGE) by Safi Faye (Senegal – 1975)
Cinéma Suisse Redécouvert
- GEISTER UND GÄSTE by Isa Hesse-Rabinovitch (Switzerland – 1989)
- SIRENEN-EILAND by Isa Hesse-Rabinovitch (Switzerland – 1981)
Additional Screenings
- INFERNO IN DIRETTA (CUT AND RUN) by Ruggero Deodato (Italy – 1985)
- YANKEE by Tinto Brass (Italy, Spain – 1966)
Retrospettiva
- ¡BIENVENIDO, MISTER MARSHALL! (WELCOME MR. MARSHALL!) by Luis García Berlanga (Spain – 1953)
- 10 HOLLYWOOD COMMIE WRITERS ARRAIGNED (Newsreel) (USA – 1948)
- A KING IN NEW YORK by Charles Chaplin (United Kingdom – 1957)
- ALL NIGHT LONG by Basil Dearden (United Kingdom – 1962)
- ALLEGED “RED AGENT” DEFIES CONGRESSMEN! (Newsreel) (USA – 1947)
- BODY AND SOUL by Robert Rossen (USA – 1947)
- BROKEN ARROW by Delmer Daves (USA – 1950)
- CAGED by John Cromwell (USA – 1950)
- CELUI QUI DOIT MOURIR (HE WHO MUST DIE) by Jules Dassin (France, Italy – 1957)
- CITY OF FEAR by Irving Lerner (USA – 1959)
- CROSSFIRE by Edward Dmytryk (USA – 1947)
- DANGEROUS CITIZEN: THE LIFE AND TIMES OF ABRAHAM POLONSKY by Steven C. Smith (USA – 2026) – World premiere
- ERIC JOHNSTON ON COMMUNISM AND U.S. FILMS! (Newsreel) (USA – 1947)
- ESPAÑA OTRA VEZ (SPAIN AGAIN) by Jaime Camino (Spain – 1968)
- F.B.I. CHIEF EXPOSES U.S. COMMUNISTS! (Newsreel) (USA – 1947)
- FORCE OF EVIL by Abraham Polonsky (USA – 1948)
- HE RAN ALL THE WAY by John Berry (USA – 1951)
- HIGH NOON by Fred Zinnemann (USA – 1952)
- HOLLYWOOD ON TRIAL by David Helpern (USA – 1976)
- INTRUDER IN THE DUST by Clarence Brown (USA – 1949)
- LA LISTE NOIRE D’HOLLYWOOD: PAR CEUX QUI L’ONT VÉCUE (THE HOLLYWOOD BLACKLIST: THE SURVIVORS TELL THEIR STORIES) by Marie-Dominique Montel, Christopher Jones (France – 2026) – World premiere
- MISSION TO MOSCOW by Michael Curtiz (USA – 1943)
- MOVIE INDUSTRY DENIES CHARGES OF “RED” INFLUENCE! (Newsreel) (USA – 1947)
- MR. LUCKY by H. C. Potter (USA – 1943)
- NATIVE SON by Pierre Chenal (Argentina, USA – 1951)
- NONE BUT THE LONELY HEART by Clifford Odets (USA – 1944)
- NOT WANTED by Ida Lupino, Elmer Clifton (USA – 1949)
- ON THE WATERFRONT by Elia Kazan (USA – 1954)
- POINT OF ORDER by Emile de Antonio (USA – 1963)
- RED HOLLYWOOD by Thom Andersen, Noël Burch (USA – 1996)
- RUTHLESS by Edgar G. Ulmer (USA – 1948)
- SALT OF THE EARTH by Herbert J. Biberman (USA – 1954)
- SHAKEDOWN by Joseph Pevney (USA – 1950)
- SILVER LODE by Allan Dwan (USA – 1954)
- SMASH-UP: THE STORY OF A WOMAN by Stuart Heisler (USA – 1947)
- STRANGER ON THE PROWL (IMBARCO A MEZZANOTTE) by Joseph Losey (Italy – 1952)
- SYMPHONY OF SWING by Joseph Henabery (USA – 1939)
- TENDER COMRADE by Edward Dmytryk (USA – 1943)
- THE AMAZING MR. X (THE SPIRITUALIST) by Bernard Vorhaus (USA – 1948)
- THE FRONT by Martin Ritt (USA – 1976)
- THE HAT by Faith Hubley, John Hubley (USA – 1964)
- THE HOLLYWOOD TEN by John Berry (USA – 1950)
- THE INTIMATE STRANGER (FINGER OF GUILT) by Joseph Losey (United Kingdom – 1956)
- THE NORTH STAR by Lewis Milestone (USA – 1943)
- THE SOUND OF FURY (TRY AND GET ME!) by Cy Endfield (USA – 1950)
- THE YOUNG ONE (LA JOVEN) by Luis Buñuel (Mexico – 1960)
- THIEVES’ HIGHWAY by Jules Dassin (USA – 1949)
- WASHINGTON’S SUPER-MOVIE DRAMA! (Newsreel) (USA – 1947)
- WE WERE STRANGERS by John Huston (USA – 1949)
- WOMAN IN HIDING by Michael Gordon (USA – 1950)
Open Doors Screenings
Features
- BARNI by Mohammed Sheikh (Somalia – 2025) – Swiss premiere
- CATCHER (WRESTLERS) by Derhwa Kasunzu (Burkina Faso, France, Democratic Republic of Congo – 2025) – Swiss premiere
- COTTON QUEEN by Suzannah Mirghani (Germany, France, Palestine, Egypt, Qatar, Saudi Arabia, Sudan – 2025)
- CROCODILE by The Critics, Pietra Brettkelly (New Zealand, Nigeria – 2026) – Swiss premiere
- DIYA by Achille Ronaimou (Chad, Germany, France, Ivory Coast – 2025) – Swiss premiere
- KATANGA LA DANSE DES SCORPIONS by Dani Kouyaté (Burkina Faso – 2025)
- LA KORA DE MON PÈRE (MY FATHER’S KORA) by Ayeman Aymar Esse (Benin, Switzerland, Germany – 2026) – World premiere
- O PROFETA (THE PROPHET) by Ique Langa (Mozambique, Qatar, South Africa – 2026) – Swiss premiere
Short and Medium Films
- CONCRETE MOVES by Fagamou Fama Ndiaye (Senegal – 2025) – Swiss premiere
- GOAT by Judy Kibinge (Kenya – 2025) – Swiss premiere
- sKINs_ADDIS ABEBA by Rediet Haddis Yalew (Ethiopia – 2026) – European premiere
- SUBMERGIDO by Ariel Añez (Mozambique – 2025) – Swiss premiere
- TIME TO CHANGE by Pocas Pascoal (Portugal, Angola – 2024) – Swiss premiere
Independent Sections
Semaine de la Critique
- A TERAZ WIOSNA (BLOSSOMING) by Kamila Serwicka (Poland – 2026) – World premiere
- AS LIGHT AS AIR by Umair Bilal (Pakistan – 2026) – World premiere
- CONCRETE LAND by Asmahan Bkerat (Jordan, Palestine – 2026) – World premiere
- GABIN by Maxence Voiseux (France, Germany, Switzerland – 2026) – International premiere
- LOS VENCEDORES (THE VICTORS) by Pablo Aparo (Argentina – 2026) – International premiere
- PETROLHEADS by Emil Langballe (Denmark – 2026) – International premiere
- SEUL LE SERPENT SAIT (ONLY THE SERPENT KNOWS) by Olivier Séror, Martin Verdet (France – 2026) – International premiere
Panorama Suisse
Features
- À BRAS-LE-CORPS (SILENT REBELLION) by Marie-Elsa Sgualdo (Switzerland, Belgium, France – 2025)
- ELEPHANTS & SQUIRRELS by Gregor Brändli (Switzerland – 2025)
- I LOVE YOU, I LEAVE YOU by Moris Freiburghaus (Switzerland – 2025)
- LA BEAUTÉ DE L’ÂNE (THE BEAUTY OF THE DONKEY) by Dea Gjinovci (Switzerland, Kosovo, France, USA – 2025)
- LAS CORRIENTES (THE CURRENTS) by Milagros Mumenthaler (Switzerland, Argentina – 2025)
- MEMORY OF PRINCESS MUMBI by Damien Hauser (Switzerland, Kenya, Saudi Arabia – 2025)
- NESSUNO VI FARÀ DEL MALE (NO ONE WILL HURT YOU) by Dino Hodic (Switzerland – 2025)
- QUI VIT ENCORE by Nicolas Wadimoff (Switzerland, France, Palestine, United Kingdom – 2025)
- SIE GLAUBEN AN ENGEL, HERR DROWAK? (YOU BELIEVE IN ANGELS, MR. DROWAK?) by Nicolas Steiner (Germany, Switzerland – 2025)
- TRISTAN FOREVER by Tobias Nölle, Loran Bonnardot (Switzerland – 2026)
Short and Medium-Length Films
- DOUBLE OR NOTHING by Tokay Sirin (Switzerland – 2025)
- THANKS, YOU TOO by Marion Täschler (Switzerland – 2025)
Cross Section Awards
Swatch First Feature Award
- Concorso Internazionale: A MARGEM DO RIO (THE RIVERBANK) by Matheus Farias, Enock Carvalho (Brazil, Germany – 2026) – World premiere
- Concorso Cineasti del Presente:
- AT NIGHT by Beatrice Gibson (United Kingdom, France – 2026) – World premiere
- EGO REACH WE ALL (OUR TIME WILL COME) by Amartei Armar (Ghana, France – 2026) – World premiere
- LA ILUSIÓN DE UN VERANO SIN FIN (THE ILLUSION OF AN EVERLASTING SUMMER) by Alessandra Sanguinetti (Argentina, USA – 2026) – World premiere
- L’ESTIVE (SUMMER MEADOW) by Naël Khleifi (Belgium, France – 2026) – World premiere
- LOS DÍAS LIBRES (THE DAYS OFF) by Lucila Mariani (Argentina, Brazil, Mexico, France – 2026) – World premiere
- MAGIC ATLAS by SUN Xun (Singapore – 2026) – World premiere
- MORGEN VOR LANGER ZEIT (TOMORROW A LONG TIME AGO) by Luise Donschen (Germany – 2026) – World premiere
- SEPTEMBER AFTERNOON by Nicolaas Schmidt (Germany – 2026) – World premiere
- TODOS MIS VIAJES SON VIAJES DE REGRESO (IN ALL MY JOURNEYS I AM RETURNING) by Manuel Ponce de León (Colombia – 2026) – World premiere
- Fuori Concorso: MARCO BELLOCCHIO: LA PORTA DELLA REALTÀ by Fabio Lovino (Italy – 2026) – World premiere
Pardo for Change
- Piazza Grande: LES YEUX VERTS (THE GREEN EYES) by Fanny Liatard, Jérémy Trouilh (France, Belgium, Sweden – 2026) – World premiere
- Concorso Internazionale:
- I RARELY WAKE UP DREAMING by Isabelle Stever (Germany, Ukraine – 2026) – World premiere
- LEJOS DE LOS ÁRBOLES (FAR FROM THE TREES) by Meritxell Colell Aparicio (Spain, Peru, Italy – 2026) – World premiere
- NU E LOCUL TAU AICI (YOU DON’T BELONG HERE) by Florin Șerban (Romania – 2026) – World premiere
- REHMAT by Gurvinder Singh (India, France – 2026) – World premiere
- Concorso Cineasti del Presente:
- AT NIGHT by Beatrice Gibson (United Kingdom, France – 2026) – World premiere
- EGO REACH WE ALL (OUR TIME WILL COME) by Amartei Armar (Ghana, France – 2026) – World premiere
- HANABI (FIRE FLOWER) by Ana Vaz (France, Brazil – 2026) – World premiere
- L’ESTIVE (SUMMER MEADOW) by Naël Khleifi (Belgium, France – 2026) – World premiere
- REVOLUTIONARIES NEVER DIE by Mohanad Yaqubi (Palestine, Belgium, Qatar – 2026) – World premiere
- TEAR GAS by Uta Beria (Georgia, France, Germany – 2026) – World premiere
- Pardi di Domani – Concorso Corti d’Autore:
- ÃSHEGHETAM by Filmsaaz (France, Switzerland, Iran – 2026) – World premiere
- ELEGY FOR THE FORGOTTEN, ON AN ENDLESS WAR by Bani Khoshnoudi (Iran, France – 2026) – World premiere
- ET SI THUY N’EXISTAIT PAS (AND IF THUY DIDN’T EXIST) by Carlo Francisco Manatad (Philippines, France, Indonesia – 2026) – World premiere
- PRIVATE PROPERTY by Deepak Rauniyar (USA, Nepal, France – 2026) – World premiere
- QUELQUE PART DANS UN PAYS LIBRE (SOMEWHERE IN A FREE COUNTRY) by Antonin Peretjatko (France – 2026) – World premiere
- THE GOD THAT DESTROYS by Jyoti Mistry (Austria, Sweden – 2026) – World premiere
- Locarno Kids Screenings: LOS NUEVOS (THE NEWCOMERS) by Rodrigo Plá (Mexico, Spain – 2026) – World premiere
- Fuori Concorso: ATCHA ATCHA by Mamadou Dia (Senegal, France – 2026) – World premiere
Film Foundry
ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste)
- BAN DAL by Hae-Sup Sin (2025)
- EGGSHELLS by Beth Barnes (2025)
ECAL (École cantonale d’art de Lausanne)
- NOSTOS by Serhii Tykhoniuk (2025)
- QUI PART À LA CHASSE by Lea Favre (2024)
ECAL–Head (MA)
- UMBRELE VORBESC by Lévana Schütz (2025)
HEAD (Haute école d’art et de design)
- TAHARQA by Eddy Bakka, Idris Ben Henda, Lucas Galand (2025)
- NSHEM HAWA by Lou Aelvoet, Luana Batista, Sarah Zein (2026)
USI (Università della Svizzera italiana)
- TO BE (NOT) IN LOVE WITH JAMES by Sofia Pasotti (2026)
- FROM AMERICANIZATION TO BURGERIZATION. HOW THE CULTURAL CHANGE OF FOOD HABITS PASSED THROUGH HOLLYWOOD‘S INFLUENCE by Rodolfo Cerè (2026)
- FILM FEVER by Will Rowan (2026)
CISA (Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive)
- LA LUCE ATTESA by Etienne Del Biaggio (2026)
- TU SEI LA PIETRA A CUI PASSO DI FIANCO by Francesca Rudel (2025)