It’s that time of year again. While some directors annually share their favorite films of the year, Steven Soderbergh lists everything he consumed, media-wise. For 2020––a year in which he not only released a new film, but shot another––he still got plenty of watching in.
His list includes months-early screenings of Mank (x4!), I’m Your Woman, Bill & Ted Face the Music, Cherry, and The Woman in the Window, as well no shortage of classics (notably Berlin Alexanderplatz, the ultimate quarantine viewing) and recent favorites, including Time, Long Day’s Journey Into Night, The Assistant, two films in the Small Axe anthology, and more. After beginning production on No Sudden Move on September 28, he also screened the first cut on November 14.
Check out the list below via his official site.
01/01 LES MISERABLES (’19)
01/02 Cassandra at the Wedding, Dorothy Baker
01/03 SERVANT
01/04 The Mills Bomb, Clive Egleton, THE LADYKILLERS (’55)
01/06 BELOW DECK
01/17 APOCALYPSE NOW (Theatrical)
01/08 WAVES
01/09 The Man in the Brown Suit, Agatha Christie
01/10 LE BONHEUR, AIRPORT
01/11 LET THEM ALL TALK
01/14 BELOW DECK, THE V.I.P.s
01/15 Broke: Hardship and Resilience in a City of Broken Promises, Jodie Adams Kirshner
01/16 Lookaway Lookaway, Wilton Barnhardt
01/17 DR. STRANGELOVE OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB, SERVANT, CHINATOWN
01/18 Topics of Conversation, Miranda Popkey, KILLER INSIDE: THE MIND OF AARON HERNANDEZ (3)
01/19 Joe Alves: Designing Jaws, Dennis L. Prince, A long time ago in a cutting room far, far away…., Paul Hirsch, CURB YOUR ENTHUSIASM, RASHOMON
01/20 ANIMA*, WHAT DID JACK DO?*, BELOW DECK
01/21 FORTUNE FEIMSTER: SWEET & SALTY
01/24 SHRILL (2), AWKWAFINA IS NORA FROM QUEENS, OUR MAN IN HAVANA
01/25 SHRILL (2), A FACE IN THE CROWD
01/26 THE WORLD’S MOST EXTREME CONSTRUCTION, TWO WEEKS IN ANOTHER TOWN
01/28 Vanishing New York, Jeremiah Moss, BELOW DECK, ODDS AGAINST TOMORROW
01/29 SHRILL (2), TRIPLE CROSS (’66)
01/30 NORA IS AWKWAFINA FROM QUEENS, SHRILL (2), JAWS
01/31 CURB YOUR ENTHUSIASM, HONEYLAND, SWEET SMELL OF SUCCESS
02/01 OUR MAN IN HAVANA
02/02 SUPER BOWL LIV
02/03 BELOW DECK, FUGITIVE CEO: THE CARLOS GHOSN STORY, MCMILLIONS
02/04 Family Lexicon, Natalia Ginzburg, TOM PAPA: YOU’RE DOING GREAT, BELOW DECK: SAILING YACHT, GOLDFINGER
02/07 The Big Goodbye, Sam Wasson
02/08 Breakfast at Tiffany’s, “House of Flowers”, “A Diamond Guitar”, “A Christmas Memory”, Truman Capote, THE HOTEL INSPECTOR, AWKWAFINA IS NORA FROM QUEENS, SEPARATE TABLES
02/09 BREAKFAST AT TIFFANY’S, THE HOTEL INSPECTOR, THE HAUNTING (’63)
02/10 BELOW DECK SAILING YACHT, MCMILLIONS
02/11 THE PHARMACIST (4)
02/12 SEBASTIAN MANISCALCO: STAY HUNGRY, THE HOTEL INSPECTOR, FRENZY, AWKWAFINA IS NORA FROM QUEENS, THE MALTESE FALCON
02/13 THE SLENDER THREAD
02/14 THE VERDICT, DATELINE
02/15 FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE (2), THE BAD SLEEP WELL, THE INNOCENTS (’61), Weather, Jenny Offills
02/16 Dept. of Speculation, Jenny Offills
02/19 Boys and Sex, Peggy Orenstein, CURB YOUR ENTHUSIASM, MCMILLIONS
02/20 BELOW DECK SAILING YACHT
02/21 AWKWAFINA IS NORA FROM QUEENS
02/22 An Unquiet Mind, Kay Redfield Jamison, FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE (2), MAGNET OF DOOM, WILDER V FURY II, WITNESS FOR THE PROSECUTION
02/23 FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE (4), CURB YOUR ENTHUSIASM, BETTER CALL SAUL
02/24 BELOW DECK SAILING YACHT, MCMILLIONS
02/25 BETTER CALL SAUL, A MOUTHFUL OF AIR
02/27 “Kid Positive”, Adam Levin
02/28 KING CREOLE, FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE (6)
02/29 SHAMPOO, FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE (4), TOOTSIE
03/01 I’M YOUR WOMAN, CURB YOUR ENTHUSIASM
03/02 Sometimes Brilliant, Larry Brilliant
03/06 BETTER CALL SAUL, MCMILLIONS, DEVS (2)
03/07 The Jetsetters, Amanda Eyre Ward, AWKWFINA IS NORA FROM QUEENS, BELOW DECK SAILING YACHT
03/08 PLAYTIME
03/09 THE VANDAL*, CURB YOUR ENTHUSIASM, SLOW BURN
03/11 AWKWAFINA IS NORA FROM QUEENS, BELOW DECK SAILING YACHT, MCMILLIONS, Slow Horses, Mick Herron
03/12 AWKWAFINA IS NORA FROM QUEENS, DEVS
03/13 CICADA 3301: AN INTERNET MYSTERY, AMERICAN GREED
03/14 COLOR OUT OF SPACE, THE HUNT FOR RED OCTOBER
03/15 CITIZEN KANE, DIRTY MONEY: THE MAN AT THE TOP. CURB YOUR ENTHUSIASM
03/16 THE LIST OF ADRIAN MESSENGER, BELOW DECK SAILING YACHT, DIRTY MONEY: DIRTY GOLD, The Velvet Rope Economy, Nelson D. Schwartz
03/17 BERT KREISCHER: HEY BIG BOY
03/18 GOODFELLAS
03/19 BILL AND TED FACE THE MUSIC, AWKWAFINA IS NORA FROM QUEENS, DEVS
03/20 THE QUEEN’S GAMBIT (2)
03/21 TIGER KING: MURDER, MAYHEM, AND MADNESS, The Mirror and the Light, Hilary Mantel, MANK
03/22 TOUCH OF EVIL (Theatrical), TIGER KING: MURDER, MAYHEM, AND MADNESS, CURB YOUR ENTHUSIASM, My Dark Vanessa, Kate Elizabeth Russell
03/23 MANK, IT ALWAYS RAINS ON SUNDAY, BELOW DECK SAILING YACHT
03/24 TOM SEGURA: BALL HOG, BETTER CALL SAUL
03/25 48 HOURS, VON RYAN’S EXPRESS, TIGER KING: MURDER, MAYHEM, AND MADNESS, NORA IS AWKWAFINA FROM QUEENS
03/26 HEAVEN’S GATE: THE BUTCHER’S CUT REDUX, TIGER KING: MURDER, MAYHEM, AND MADNESS (2), DEVS
03/27 TIGER KING: MURDER, MAYHEM, AND MADNESS (2)
03/28 The Splendid and the Vile, Erik Larson, AN OFFICER AND A SPY
03/29 DISTANT VOICES, STILL LIVES, A LETTER TO THREE WIVES, THE FALLEN IDOL
03/30 Actress, Anne Enright, BELOW DECK SAILING YACHT
03/31 ESCAPE FROM THE PLANET OF THE APES, THE THICK OF IT (3)
04/01 THE HUNGER, THE THICK OF IT (2)
04/02 DEVS, A DANDY IN ASPIC, IF….
04/03 48 HRS, THE QUEEN’S GAMBIT (2)
04/04 LOUIS C.K.: SINCERELY, THE QUEEN’S GAMBIT (2), NETWORK
04/05 THE QUEEN’S GAMBIT
04/06 THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT, THE DRAUGHTSMAN’S CONTRACT, BELOW DECK SAILING YACHT
04/07 THE PANIC IN NEEDLE PARK, BETTER CALL SAUL, CITIZEN K, THE LONG VOYAGE HOME
04/08 THE COUNTESS AND THE RUSSIAN BILLIONAIRE, REAL CRIME: SUPERMARKET HEIST, TWIN
04/09 DEVS, LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT (’19), THE SACRIFICE, ACCIDENT
04/10 NOTES ON THE MAKING OF BERLIN ALEXANDERPLATZ, BERLIN ALEXANDERPLATZ: A MEGAMOVIE AND ITS STORY, BERLIN ALEXANDERPLATZ, 88 THOUSAND SUSPECTS, A DOUBLE TOUR
04/11 THE SPOOK WHO SAT BY THE DOOR, “Fleabag”, Phoebe Waller-Bridge
04/12 IT FELT LIKE LOVE, THREE WIVES ONE HUSBAND, RUN
04/13 QUIZ, BELOW DECK SAILING YACHT
04/14 QUIZ, BETTER CALL SAUL
04/15 QUIZ, THE MAN WHO NEVER WAS
04/16 ONE SINGS, THE OTHER DOESN’T, DEVS, CHRIS D’ELIA: NO PAIN, MRS. AMERICA (3)
04/17 LAURA, DATELINE
04/18 BERLIN ALEXANDERPLATZ, HOME (2), GOOD MORNING, MIDNIGHT, CALL MY AGENT, 48 HOURS
04/19 NIGHT AND THE CITY (’50), BERLIN ALEXANDERPLATZ (2), CALL MY AGENT (2), WINTER KILLS
04/20 CALL MY AGENT (3)
04/21 CALL MY AGENT (3), BETTER CALL SAUL
04/22 CALL MY AGENT (2), BERLIN ALEXANDERPLATZ
04/23 BERLIN ALEXANDERPLATZ, CALL MY AGENT, THE LAST DANCE
04/24 CALL MY AGENT, BERLIN ALEXANDERPLATZ, THE LAST DANCE
04/25 CALL MY AGENT (2), SAINT JACK
04/26 BERLIN ALEXANDERPLATZ, THE BEASTIE BOYS STORY
04/27 THE LAST DANCE (2), HOME
04/28 Breasts and Eggs, Mieko Kawakami, HIDDEN AGENDA
04/29 BERLIN ALEXANDERPLATZ, THE ASSISTANT, DAVE
04/30 BERLIN ALEXANDERPLATZ, DAVE (2), CARLOS PART ONE, AFTER LIFE (2)
05/01 AFTER LIFE (2), FOREIGN CORRESPONDENT, DAVE
05/02 BERLIN ALEXANDERPLATZ (2), AFTER LIFE (2), MANK, ELECTION
05/03 DAVE, BERLIN ALEXANDERPLATZ
05/04 THE LAST DANCE (2)
05/05 Forty-One False Starts, Janet Malcolm, JERRY SEINFELD: 23 HOURS TO KILL, DAVE, CARLOS PART TWO
05/06 DAVE, THE LODGE
05/07 DAVE, GREED (’19), If I Had Your Face, Frances Cha
05/08 DAVE, INCITEMENT
05/09 ACE IN THE HOLE, DATELINE
05/10 Nobody’s Looking at You, Janet Malcolm, THE AGE OF INNOCENCE, THE LAST DANCE (2)
05/11 UNFORGIVEN
05/12 NEWGRANGE: IRELAND’S ANCIENT MYSTERY
05/13 The Sword and the Shield, Peniel E. Joseph, STAR TREK: THE MOTION PICTURE
05/14 GET CARTER (’71), REFLECTIONS IN A GOLDEN EYE
05/15 WINGS (’66), HOUSE OF BAMBOO, GORILLA AT LARGE, DATELINE
05/16 THE GHOST OF PETER SELLERS
05/17 THE HARDER THEY FALL, CHARLIE BROOKER’S ANTIVIRAL WIPE, THE LAST DANCE (2), BREWSTER MCCLOUD
05/18 CAPE FEAR (’62)
05/19 MRS. AMERICA (3), Here We Are: My Friendship with Philip Roth, Benjamin Taylor, THE VAST OF NIGHT, PATTON OSWALT: I LOVE EVERYTHING
05/20 FIRE (POZAR)*, THE CHINA HUSTLE
05/21 MRS. AMERICA (3), Kim Jiyoung, Born 1982, Cho Nam-Joo, EXTRACTION
05/22 BAD EDUCATION (’20), AKA JANE ROE
05/23 MRS. AMERICA (2), INVESTIGATION OF A CITIZEN ABOVE SUSPICION, THE PAINTER AND THE THIEF
05/24 CORNERED, Then the Fish Swallowed Him, Amir Ahmadi Arian, HANG UPS (2), THE STAR (’52), LANCE PART ONE
05/25 DAISY MILLER, HANG UPS (2), THE OSCAR
05/26 HANG UPS (2), INTERPOL CALLING, EPISODES
05/27 EPISODES, JEFFREY EPSTEIN: FILTHY RICH (4), I’M ALL RIGHT, JACK
05/28 EPISODES (3)
05/29 The Motion of the Body Through Space, Lionel Shriver, EPISODES (2), HANNAH GADSBY: DOUGLAS, DATELINE
05/30 EPISODES (4), THE RED SHOES, Bouton: The Life of a Baseball Original, Mitchell Nathanson
05/31 The Hot Hand: The Mystery and Science of Sports, Ben Cohen, EPISODES (3), LANCE PART TWO
06/01 RICK AND MORTY (2), EPISODES (3)
06/02 RICK AND MORTY (2), BELOW DECK, EPISODES (2)
06/03 RICK AND MORTY (2), EPISODES (4)
06/04 MR. KNEFF, EPISODES (2)
06/05 LAUREL CANYON, EPISODES (4),
06/06 MRS. AMERICA (3), THIS COUNTRY (2), EPISODES (2), ESCAPE FROM ALCATRAZ
06/07 EPISODES (4), OUT OF THE PAST, MAD MAX
06/08 BELOW DECK, EPISODES (2)
06/09 THIS COUNTRY, I MAY DESTROY YOU, YOUNG MAN WITH A HORN
06/10 BE WATER
06/12 DA 5 BLOODS, THIS COUNTRY, DUCK SOUP
06/13 ON THE RECORD, HARDCORE
06/14 THE SALIBURY POISONINGS, THE DEVIL WITHIN HER
06/15 RICK AND MORTY (2), I MAY DESTROY YOU, THE SALISBURY POISONINGS, BELOW DECK
06/16 THE SALISBURY POISONINGS, MURDER IN THE OUTBACK (3)
06/17 MURDER IN THE OUTBACK
06/18 CARNAL KNOWLEDGE
06/19 THIS WAY UP (2), YOU SHOULD HAVE LEFT, A MESSAGE FROM THE FIRST LADY
06/20 PUSHOVER, THE WICKER MAN (’75)
06/21 Exciting Times, Naoise Dolan, STAGED, 7500
06/22 I MAY DESTROY YOU, STAGED (2), BELOW DECK, DATELINE
06/23 STAGED (2), IN A LONELY PLACE
06/24 ATHLETE A
06/25 GAMEFACE (2)
06/26 Made Men: The Story of GoodFellas, Glenn Kenny, THE OMEN (’76), PANIC ROOM
06/27 JAZZ ON A SUMMER’S DAY, DOUBLE INDEMNITY
06/28 A Burning, Megda Majumdar, THE DAMNED (’61), GAMEFACE
06/29 I’LL BE GONE IN THE DARK, BELOW DECK
06/30 SWEET CHARITY
07/01 THE BUREAU (2)
07/02 I MAY DESTROY YOU, THE BUREAU (3)
07/03 THE TRUTH
07/04 Friends and Strangers, J. Courtney Sullivan, UNSOLVED MYSTERIES (2), LIBEL
07/05 What’s Left of Me Is Yours, Stephanie Scott, UNSOLVED MYSTERIES (2), I’LL BE GONE IN THE DARK
07/06 BELOW DECK
07/07 UNSOLVED MYSTERIES (2)
07/10 THE LOST BOYS
07/11 TUCKER: THE MAN AND HIS DREAM, PERFORMANCE, PALM SPRINGS
07/12 I’LL BE GONE IN THE DARK
07/13 SEARCH PARTY (3), BELOW DECK, THE GODFATHER
07/14 Too Much and Never Enough, Mary L. Trump
07/15 LES RENDES-VOUZ D’ANNA, SEARCH PARTY (6)
07/16 SEARCH PARTY (3)
07/17 SEARCH PARTY (2), THE THOMAS CROWN AFFAIR (’68)
07/18 SEARCH PARTY (3), THE GODFATHER PART II
07/19 SEARCH PARTY (3), I’LL BE GONE IN THE DARK
07/20 SEARCH PARTY (3), BELOW DECK
07/21 STRASBOURG 1518*, Utopia Avenue, David Mitchell
07/22 FEAR CITY (2), THE BOSTON STRANGLER
07/24 THE SCHEME
07/25 I MAY DESTROY YOU (2), MAGNIFICENT OBSESSION (’55)
07/26 Notes on a Silencing, Lacy Crawford, SECONDS, FEAR CITY, I’LL BE GONE IN THE DARK
07/27 GILDA, BELOW DECK
07/28 Intimations, Zadie Smith, AMERICAN GREED
08/01 I MAY DESTROY YOU (2), BLACK IS KING, SMASH-UP: THE STORY OF A WOMAN
08/02 The Way the World Works, Nicholson Baker, WHERE DANGER LIVES, TOKYO OLYMPIAD
08/03 I’LL BE GONE IN THE DARK, BELOW DECK, EARTHQUAKE
08/04 HANNIBAL BURESS: MIAMI NIGHTS
08/05 TAKE AIM AT THE POLICE VAN
08/06 THE WEIGHT OF GOLD
08/07 THE MATRIX
08/09 It Was All a Lie, Stuart Stevens, I MAY DESTROY YOU, ALL ABOUT EVE
08/10 I MAY DESTROY YOU, BELOW DECK
08/12 PEYTON PLACE
08/15 MRS. AMERICA, THE OUTRAGE, EXECUTIVE SUITE
08/16 TREAD
08/17 CHARADE, BELOW DECK
08/18 I MAY DESTROY YOU (2)
08/19 RED PENGUINS
08/20 Stanley Kubrick, David Mikics
08/21 DIRTY DANCING, THE VOW (2)
08/22 RICK AND MORTY, THE VOW (2), REDS
08/23 THE VOW (3)
08/24 BELOW DECK
08/25 COUP 53
08/26 THE VOW
08/27 No Room at the Morgue, Jean-Patrick Manchette, JOHN WAS TRYING TO CONTACT ALIENS*, WUTHERING HEIGHTS (’39)
08/28 GLITTER
08/30 SKYJACKED
08/31 LOVE FRAUD, BELOW DECK
09/01 I HATE SUZIE (2), THE HAUNTING (’63)
09/02 I HATE SUZIE
09/03 ZERO ZERO ZERO
09/04 I HATE SUZIE
09/05 Evil Geniuses, Kurt Andersen, 1941, I HATE SUZIE (2)
09/06 I HATE SUZIE, LOVE FRAUD
09/07 THE WAY OF ALL FLESH, BELOW DECK
09/09 CABARET
09/10 ALL THAT JAZZ
09/12 PARANOIC, DATELINE
09/13 LOVE FRAUD
09/14 CAST A DARK SHADOW, BELOW DECK, THE SUGARLAND EXPRESS
09/17 CUTIES
09/18 PEN15 (3)
09/21 BILLY LIAR
09/23 The Disaster Tourist, Yun Ko-Eun, OUR MAN IN HAVANA, THE HUSTLER
09/27 IN COLD BLOOD
09/28 Begin principal photography on NO SUDDEN MOVE
10/08 BIGGER THAN LIFE
10/09 PEN15 (4)
10/10 THE PHENOMENON, CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (Theatrical)
10/11 TOTALLY UNDER CONTROL
10/14 ALL THAT HEAVEN ALLOWS
10/17 THE OSCAR
10/23 THE BEST OF EVERYTHING
10/24 THE KILLING OF SISTER GEORGE
10/31 NOTORIOUS
11/01 UNSOLVED MYSTERIES (2)
11/13 BELOW DECK
11/14 NO SUDDEN MOVE
11/16 The Index of Self-Destructive Acts, Christopher Beha, MURDER ON MIDDLE BEACH
11/17 Monogamy, Sue Miller
11/18 ON THE ROCKS
11/19 THE BILLION DOLLAR ART HUNT, THE SECRET HISTORY OF WRITING—FROM PICTURES INTO WORDS, THE NI’IHAU INCIDENT
11/21 The Death of Vivek Oji, Akwaeke Emezi, HAROLD PINTER: ART, TRUTH & POLITICS, RUN, OLD BOYFRIENDS
11/22 Borges and Me, Jay Parini, MURDER ON MIDDLE BEACH
11/24 ANTONIO GAUDI (’84), THE MIDNIGHT SKY
11/25 WILD IN THE STREETS, ASSASSINS (’20)
11/26 THE MYSTERY OF DB COOPER, SEINFELD, TROUBLE IN PARADISE
11/27 WEREWOLF (’16), THE NEST, THE FLIGHT ATTENDANT
11/28 DATELINE, THE FLIGHT ATTENDANT, A Fine Romance, Candice Bergen
11/29 INDISCREET
12/01 WHEN THE CITY SLEEPS
12/02 THE DISSIDENT
12/03 CARMEL: WHO KILLED MARIA MARTA
12/04 MANK
12/05 CARMEL: WHO KILLED MARIA MARTA (3), HOW TO WITH JOHN WILSON (SMALL TALK)
12/06 MURDER ON MIDDLE BEACH, THE DAMNED DON’T CRY
12/08 ROOM 2805 (4)
12/09 Vision or Mirage: Saudi Arabia at the Crossroads, David Rundell, HOW TO WITH JOHN WILSON (PUT UP SCAFFOLDING), MOTHER (’09)
12/11 HOW TO WITH JOHN WILSON (IMPROVE YOUR MEMORY, PROTECT YOUR FURNITURE), COLLECTIVE
12/12 HOW TO WITH JOHN WILSON (SPLIT A CHECK, COOK A PERFECT RISOTTO), THE FLIGHT ATTENDANT
12/13 Far From Respectable, Daniel Oppenheimer
12/14 THE PUMPKIN EATER, THE GAME
12/15 CHERRY, THE FORTY YEAR-OLD VERSION
12/16 ANOTHER ROUND
12/17 Feline Philosophy: Cats and the Meaning of Life, John Gray, DIEGO MARADONA
12/18 AUTUMN LEAVES, NOMADLAND
12/19 The Secret Lives of Church Ladies, Deesha Philyan, TIME, THE WOMAN IN THE WINDOW, JACQUELINE SUSANN’S ONCE IS NOT ENOUGH
12/20 FRENCH EXIT, THE SHOOTING PARTY
12/21 Mantel Pieces, Hilary Mantel, SMALL AXE: LOVERS ROCK
12/22 PIECES OF A WOMAN, THE BRONZE
12/23 TO THE ENDS OF THE WORLD
12/24 A Certain Hunger, Chelsea G. Summer, THE HOSPITAL, #GEORGEWASHINGTON*
12/25 L’AVVENTURA, WONDER WOMAN (’75), MYSTERY SUBMARINE, WRITTEN ON THE WIND
12/26 FOLLOW ME, DIE HARD, THE LEOPARD
12/27 DEATH TO 2020, The Searcher, Tana French
12/28 THE NAKED TRUTH, DATELINE
12/29 MA RAINEY’S BLACK BOTTOM, The Nine Lives of Pakistan, Declan Walsh, BRITAIN’S MOST EXPENSIVE HOMES, SMALL AXE: EDUCATION, COLLATERAL
12/30 PSYCHO (’60)
12/31 Your House Will Pay, Steph Cha, PROMISING YOUNG WOMAN, SUNSET BOULEVARD