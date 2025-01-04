It’s that time of year again. While some directors annually share their favorite films of the year, Steven Soderbergh lists everything he consumed, media-wise. For 2024––another year in which he not only premiered a new film, but shot another and is prepping another to begin production shortly––he still got plenty of watching in.
Along with catching up on 2024’s new releases (The Brutalist, Nickel Boys, Nosferatu, Megalopolis, Sing Sing, Exhibiting Forgiveness, Queer, The Order, Anora, Rebel Ridge, A Real Pain, Juror No. 2, Blitz, Longelgs, In a Violent Nature, Furiosa: A Mad Max Saga, Hit Man, Dune: Part Two, among others), he took in plenty of classics, including Opening Night, Jaws, Casablanca, All About Eve, The Conversation, Alien, and nine viewings of various Star Wars films. He also got an early look at Andrew Patterson’s The Rivals of Amziah King and after beginning production on Black Bag on May 7, he had a first cut on June 23.
See the list below via his official site.
01/02 Blaming, Elizabeth Taylor
01/04 THE CONVERSATION
01/05 PREDATORS, AMERICAN GREED
01/06 THE CURSE
01/09 THE CURSE
01/10 BREAK POINT (3)
01/11 BREAK POINT (3), Everyone in My Family Has Killed Someone, Benjamin Stevenson
01/12 CURRY & CYANIDE: THE JOLLY JOSEPH CASE
01/14 WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
01/16 THE CURSE
01/22 Erotic Vagrancy, Roger Lewis
01/24 THE HAUNTING (’63)
01/25 TIME WITHOUT PITY
01/26 AMERCIAN NIGHTMARE (3)
01/27 OTHELLO (’52), EXCALIBUR
01/30 TERMS & CONDITIONS
02/01 MR. & MRS. SMITH
02/02 MR. & MRS. SMITH (2)
02/03 Hits, Flops, and Other Illusions, Ed Zwick, MACBETH (’71), PERFECT DAYS, MR. & MRS. SMITH (3), ANDOR
02/04 MR. & MRS. SMITH (2), CURB YOUR ENTHUSIASM
02/05 NOTORIOUS
02/07 MEGALOPOLIS
02/09 Kubrick, Robert P. Kolker, Nathan Abrams
02/10 LOVER, STALKER, KILLER, ANDOR
02/11 Come and Get It, Kiley Reid, SUPER BOWL LVIII
02/12 CURB YOUR ENTHUSIASM
02/13 ANDOR (2)
02/15 ANDOR
02/16 THE DYNASTY (2), STAR WARS: THE PHANTOM MENACE
02/17 Cinema Speculation, Quentin Tarantino, THIS IS ME…NOW, SITTING TARGET
02/18 STAR WARS: RETURN OF THE JEDI, THE TRIAL (’63)
02/19 STAR WARS: ATTACK OF THE CLONES, CURB YOUR ENTHUSIASM
02/23 MLLION DOLLAR MERMAID, THE DYNASTY (2)
02/26 Long Island Compromise, Taffy Brodesser-Akner
02/28 THE GREATEST LOVE STORY NEVER TOLD
03/01 THE DYNASTY, CURB YOUR ENTHUSIASM
03/02 THE DYNASTY
03/03 Lowdown Road, Scott Von Doviak
03/04 Charlesgate Confidential, Scott Von Doviak
03/05 The List, Yomi Adegoke
03/06 ALL ABOUT EVE
03/07 ANDOR, CURB YOUR ENTHUSIASM, THE GENTLEMEN
03/08 THE DYNASTY (2)
03/09 Piglet, Lottie Hazell, CURB YOUR ENTHUSIASM
03/11 AMERICAN CONSPIRACY: THE OCTOPUS MURDERS, THREE DAYS OF THE CONDOR
03/14 AMERICAN CONSPIRACY: THE OCTOPUS MURDERS (3)
03/15 THE DYNASTY (2)
03/16 Neon in Daylight, Hermoine Hoby
03/17 CURB YOUR ENTHUSIASM, THE GENTLEMEN
03/18 THE GENTLEMEN (3)
03/19 3 Shades of Blue, James Kaplan, THE GENTLEMEN (2), THE RIVALS OF AMZIAH
03/20 WHEN YOU FINISH SAVING THE WORLD
03/22 THE PIKE COUNTY MURDERS (3)
03/23 AMERICAN MANHUNT: THE BOSTON MARATHON BOMBING (2), BRANNIGAN
03/25 CURB YOUR ENTHUSIASM
03/30 SPY OPS (2), MIAMI OPEN WOMEN’S FINAL
03/31 The Twenty Year Death, Ariel S. Winter, LOVE, BROOKLYN, MIAMI OPEN MEN’S FINAL
04/03 JAWS, AMERICAN MANHUNT: THE BOSTON MARATHON BOMBING
04/04 CHINATOWN
04/05 SCOOP, THE FILE ON THELMA JORDON
04/06 BULLSEYES AND BEER: WHEN DARTS HIT BRITAIN, BORN TO BE BAD, MAD MAX
04/07 DUNE: PART TWO
04/08 CURB YOUR ENTHUSIASM, The Club, Leo Damrosch
04/09 NEAL BRENNAN: GOOD CRAZY
04/10 WHAT JENNIFER DID
04/11 Grief is for People, Sloane Crosley
04/12 OBSESSION (’49)
04/13 The Cocktail Waitress, James M. Cain, CATCH-22, SHELL
04/17 THE QUILLER MEMORANDAM
04/18 Close to Death, Anthony Horowitz
04/19 PIECES (’97)
04/20 WELCOME TO COLLINWOOD
04/21 RED EYE (3), James, Percival Everett
04/22 THE JINX PART TWO, RED EYE (3)
04/23 The Making of the Movie Jaws, Edith Blake, THE REAL VANISHING ACT—MISSING MILLIONAIRESS
04/25 Dr. No, Percival Everett, THE MAGUS, KISS THE BLOOD OFF MY HANDS
04/27 ALIEN
04/29 THE JINX PART TWO
05/01 Jaws, Peter Benchley
05/03 THE MAKING OF JAWS
05/04 MADRID OPEN WOMEN’S FINAL, HACKS
05/06 MADRID OPEN MEN’S FINAL, HACKS, THE JINX PART TWO
05/07 Begin principal photography on BLACK BAG
05/12 THE HOLLYWOOD CON QUEEN (3)
05/16 HACKS
05/17 HACKS
05/18 HACKS, THE FOOTBALLER FRAUDSTER
05/19 HACKS, LA CHIMERA
05/20 THE JINX PART TWO
05/22 NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE
05/23 HACKS
05/24 HACKS
05/25 CIVIL WAR
05/26 JAWS: THE INSIDE STORY, THE INNOCENT (’22), IN COLD BLOOD
05/27 Worry, Alexandra Tanner, THE JINX PART TWO, GOOD FORTUNE
06/01 THE THICK OF IT, HACKS
06/03 THE THICK OF IT (3)
06/04 REN FAIRE
06/06 REN FAIRE
06/07 REN FAIRE
06/10 DEADLY WATERS WITH CAPTAIN LEE
06/12 Exhibit,R.O. Kwon
06/13 HIT MAN
06/16 Negative Space, Gillian Linden, Annie Bot, Sierra Greer
06/19 JAWS
06/20 Queen and Country, Alan Judd
06/23 Parade, Rachel Cusk, The English Understand Wool, Helen DeWitt, BLACK BAG, PERFECT WIFE
06/24 PERFECT WIFE (2), Caledonian Road, Andrew O’Hagan
06/25 Tennis Lessons, Susannah Dickey
06/26 FURIOSA: A MAD MAX SAGA
06/27 The New Me, Halle Butler
06/28 THE FRIEND
07/02 Common Decency, Susannah Dickey
07/04 INTIMIDATION
07/07 “Opening Theory” Sally Rooney
07/13 SPRINT (6)
07/14 WIMBLEDON MENS FINAL, JAWS
07/15 BLACK BAG
07/18 Kairos, Jenny Erpenbeck, HOMICIDE: LOS ANGELES, HOMICIDE: NEW YORK
07/19 Banal Nightmares, Halle Butler, HOMICIDE: LOS ANGELES
07/20 The Winner, Teddy Wayne
07/21 The Coin, Yasmin Zaher
07/22 HOMICIDE: NEW YORK, IN A VIOLENT NATURE
07/23 THE NATURAL HISTORY OF DESTRUCTION
07/24 A NIGHT AT THE OPERA*
07/25 HOMICIDE: LOS ANGELES (2), FUGITIVE: MYSTERY OF THE CRYPTO QUEEN (3)
07/26 Funny Story, Emily Henry, Liars, Sarah Manguso, 2024 OLYMPIC OPENING CEREMONY
07/27 300 Arguments, Sarah Manguso, 2024 OLYMPIC GAMES
07/28 OLYMPIA PART ONE, ABOUT DRY GRASSES, 2024 OLYMPIC GAMES
07/29 OLYMPIA, PART TWO, HOMICIDE: NEW YORK, 2024 OLYMPIC GAMES
07/30 2024 OLYMPIC GAMES
07/31 2024 OLYMPIC GAMES
08/01 Autocracy, Inc., Anne Applebaum, BALDWIN’S N****R, 2024 OLYMPIC GAMES
08/02 2024 OLYMPIC GAMES, UNSOLVED MYSTERIES
08/03 VISIONS OF EIGHT, 2024 OLYMPIC GAMES, UNSOLVED MSYTERIES
08/04 2024 OLYMPIC GAMES, UNSOLVED MYSTERIES
08/05 2024 OLYMPIC GAMES, Catalina, Karla Cornejo Villavicencio
08/06 2024 OLYMPIC GAMES
08/07 2024 OLYMPIC GAMES, Bear, Julia Phillips
08/08 2024 OLYMPIC GAMES, THE KEEP
08/09 2024 OLYMPIC GAMES, UNSOLVED MYSTERIES
08/10 2024 OLYMPIC GAMES, The Audacity, Ryan Chapman, COWBOY CARTEL (2)
08/11 2024 OLYMPIC GAMES
08/12 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZBAKAHN
08/13 COWBOY CARTEL, Bonding, Mariel Franklin
08/14 JAWS
08/17 ANDOR (3)
08/18 ANDOR (3), THE BODY NEXT DOOR (3)
08/20 GODS OF TENNIS
08/21 GODS OF TENNIS
08/22 BLACK BAG
08/23 LONGLEGS
08/25 THE MURDER OF LYN DAWSON (2), THE BIG CLOCK (’48)
08/26 THE MURDER OF LYN DAWSON (2), TOP SECRET!
08/27 COWBOY CARTEL, MIKE BIRBIGLIA: THE OLD MAN AND THE POOL
08/29 Swiped, L.M. Chilton
08/30 WORST EX EVER, ADAM SANDLER: LOVE YOU
08/31 The Ministry of Time, Kaliane Bradley
09/01 Charlie Hustle, Keith O’Brien, An Honest Woman, Charlotte Shane
09/05 CAPER
09/06 Creation Lake, Rachel Kushner
09/07 All That Glitters, Orlando Whitfield
09/08 NOTHING BUT THE BEST
09/09 THE LAST SACRIFICE (’24), DOUGLAS IS CANCELLED
09/10 Salinger’s Soul, Stephen B. Shephard, DOUGLAS IS CANCELLED
09/11 DOUGLAS IS CANCELLED (2)
09/12 Colored Television, Danzy Senna, All Fours, Miranda July
09/15 Help Wanted, Adelle Waldman, THE HEART*
09/16 TOP CLASS TENNIS (4), IN MY OWN WORDS: HANIF KURIESHI
09/20 STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK
09/21 THE MONEY GAME (2), JOSHUA V DUBOIS
09/22 Lucky Loser, Russ Buettner and Susanne Craig
09/25 THE MONEY GAME (2)
09/26 THE MONEY GAME (2)
09/27 Question 7, Richard Flanagan
09/28 WOLFS
09/29 Intermezzo, Sally Rooney
09/30 SASQUATCH SUNSET
10/01 DEEP RED
10/02 Revenge of the Tipping Point, Malcolm Gladwell, SOMEONE’S WATCHING ME
10/04 Shred Sisters, Betsy Lerner, TALES OF THE UNEXPECTED
10/05 TALES OF THE UNEXPECTED
10/06 We Solve Murders, Richard Osman
10/07 UNSOLVED MYSTERIES
10/08 BOMBING BRIGHTON: THE PLOT TO KILL THATCHER, The Message, Ta-Nehisi Coates
10/11 MONEY ELECTRIC: THE BITCOIN MYSTERY, DISCLAIMER (2)
10/12 ALI WONG: SINGLE LADY, LAKE MUNGO
10/13 THE HUNT FOR THE CHAMELEON KILLER (3)
10/15 Q: A Voyage Around the Queen, Craig Brown, ANATOMY OF LIES (3), CASABLANCA
10/17 Sonny Boy, Al Pacino
10/18 SWEET BOBBY: MY CATFISH NIGHTMARE, DISCLAIMER (2)
10/20 Fluke, Brian Klaas, I’M NOT A MONSTER: THE LOIS REISS MURDERS (2)
10/21 TALES OF THE UNEXPECTED, MEGA MANUFACTURING: SANY
10/25 Karla’s Choice, Nick Harkaway, THIS IS THE ZODIAC SPEAKING (3)
10/26 FROM RUSSIA WITH LEV, DISCLAIMER, REBEL RIDGE
10/27 Misfits, Michaela Coel
10/29 TOM PAPA: HOME FREE
10/30 TRAD
11/01 DISCLAIMER, SETH MEYERS: DAD MAN WALKING
11/02 KNEECAP
11/04 Everyone This Christmas Has a Secret, Benjamin Stevenson, CASABLANCA
11/05 Box Office Poison, Tim Robey
11/06 THE GAME
11/07 LUCAN (2)
11/08 LUCAN, DISCLAIMER, BLACK SUNDAY
11/09 ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE
11/12 The Proof of My Innocence, Jonathan Coe
11/13 Shattered, Hanif Kureishi
11/16 The Hypocrite, Jo Hamya, BLITZ
11/17 JUROR NO. 2
11/18 The Met Gala & Tales of Saints and Seekers, Bruce Wagner
11/21 Something Suddenly Clicked, Volume One, Walter Murch
11/22 LEONARDO DA VINCI, A REAL PAIN, SEPTEMBER 5
11/23 “The Fear of 13” Lindsey Ferrentino, LEONARDO DA VINCI (2), NIGHTBITCH, SUNSET BOULEVARD
11/27 ANORA
11/28 COLD CASE: WHO KILLED JON BENET RAMSAY?
11/19 THE AGENCY (2), COLD CASE: WHO KILLED JON BENET RAMSAY? (2)
11/30 ANTHONY JESELNIK: BONES AND ALL, THE LAST SHOWGIRL, DEPARTMENT Q
12/01 DEPARTMENT Q (3)
12/02 STAR WARS: A NEW HOPE
12/03 DEPARTMENT Q (2)
12/04 DEPARTMENT Q (2)
12/05 DEPARTMENT Q
12/06 NOSFERATU (’24), THE AGENCY
12/07 THE BRUTALIST, THE GIRL WITH THE NEEDLE
12/09 BLACK BAG, MAD ABOUT THE BOY
12/11 THE KINGS OF TUPELO (2), ALL WE CAN IMAGINE AS LIGHT
12/12 THE KINGS OF TUPELO
12/13 GLADIATOR II, ALIEN
12/14 BIGGEST HEIST EVER, THE ORDER
12/15 Midnight’s Children, Salman Rushdie, QUEER
12/16 EXHIBITING FORGIVENESS
12/17 THE AGENCY, LD+R “BAD TRAVELING”
12/18 Finding a Likeness, Nicholson Baker
12/20 KILLING SHERLOCK, THE AGENCY
12/21 KILLING SHERLOCK, “Oedipus” Sophocles/Robert Icke, Rental House, Weike Wang, USYK V FURY
12/22 KILLING SHERLOCK
12/23 Practice, Rosalind Brown, NICKEL BOYS, SING SING, STAR WARS: THE PHANTOM MENACE
12/24 YOUR FRIEND, NATE BARGATZE, PERFECT FRIDAY, DEATH BECOMES HER
12/25 STALAG 17
12/26 STAR WARS: ATTACK OF THE CLONES, THE SEED OF THE SACRED FIG, Fathers and Fugitives, S. J. Naude
12/27 The Making of THE EMPIRE STRIKES BACK, J. W. Rinzler, STAR WARS: REVENGE OF THE SITH, THE AGENCY
12/28 JEFF ROSS: TORCHING 2024, SOLO
12/29 Ignorance and Bliss, Mark Lilla, ROGUE ONE, MARIA CALLAS: THE FINAL ACT
12/30 Rejection, Tony Tulathimatte, STAR WARS: A NEW HOPE, BEATLES ‘64
12/31 The Princess of 72nd Street, Elaine Kraf, OPENING NIGHT, “The Mousetrap” Agatha Christie